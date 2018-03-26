بالصور.. الجبل الأسود يقتل شاب وفتاتين في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

لا زالت المناطق الجبلية شرق منطقة جازان تعاني من سوء الطرق وعدم وجود مصدات خرسانية، حيث انحدرت سيارة من نوع جيب في أحد المنحدرات الجبلية بالجبل الأسود التابع لمحافظة الريث؛ ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص، انتشلتهم فرق الدفاع المدني.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة بمنحدر بالجبل الأسود، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا بمنحدر جبلي وعر على بعد 600 متر، حيث باشرت الفرق الحادث وانتشلت 3 حالات من الموقع بمساعدة المواطنين.

ولفت القحطاني إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص هم شاب وفتاتان، حيث تم نقلهم عن طريق الدفاع المدني والهلال الأحمر لمستشفى الريث العام، وسُلِّم الحادث للمرور.







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