بالصور.. الجبير ونظيره الكوستاريكي يوقعان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

المواطن- واس

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل جونزاليس سانز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وكوستاريكا.

وأقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لوزير خارجية جمهورية كوستاريكا.

وعقب ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوستاريكا.



ووصف الوزير عادل الجبير، زيارة وزير خارجية جمهورية كوستاريكا الأولى للمملكة بالتاريخية، موضحًا في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوستاريكي أنه جرى بحث العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها في كل المجالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة بين البلدين.

ومن جانبه، عبر وزير خارجية كوستاريكا، عن سروره بزيارة المملكة وقال: هناك آفاق للتعاون بين البلدين وتنمية العلاقات في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار.



وحضر الاستقبال ومراسم توقيع الاتفاقية، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي.







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