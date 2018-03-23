بالصور.. الحمالي يتوّج أبطال ألعاب القوى والبلياردو في بطولة شهداء الواجب

المواطن ـ علي القرني - الرياض

توّج العميد محمد الحمالي مدير إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني، الفائزين في مسابقتي ألعاب القوى والبلياردو، ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية في الحرس الوطني، المقامة حاليا على صالات وملاعب مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني بخشم العان في مدينة الرياض، وذلك بحضور العقيد صالح الجبر مدير البطولة وعبدالمحسن المحرج المشرف على البطولة.

وحقق القطاع الغربي لقب سباق تتابع 4x100m وحل القطاع الشرقي ثانيا، ولواء الأمن الخاص ثالثا، وحصل رائد خير الله الجدعاني من القطاع الغربي على المركز الأول في سباقي 800 م و1500 م في العدو، وحقق أحمد مجرشي من القطاع الغربي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقي 100 م و200 م في العدو، ونال حسن الشهري ذهبية سباق 400 متر في العدو.

وفي منافسات البلياردو حقق فريق كتيبة الشرطة العسكرية لقب البطولة، وحل لواء التدخل السريع ثانيا، وتتواصل منافسات البطولة حيث تبقى منافسات الرماية والكاراتيه والتايكوندو وكرة القدم وبناء الأجسام ورفع الأثقال وشد الحبل.







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