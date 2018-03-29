بالصور.. الخرسانة تغلق طريق خميس مشيط – تندحة والبلدية لا تستجيب

المواطن - سعيد ال هطلاء

شكا المواطن عبدالله الشهراني من سقوط حمولة خرسانة من قلاب على طريق “خميس مشيط – تندحة”؛ ما أدى لإغلاق الطريق.

وبعث الشهراني برسالة لـ “المواطن” أشار فيها إلى أنه قام بالاتصال على الدوريات الأمنية التي أحالته إلى المرور والبلدية، لكن دون مجيب، مبيناً أن المرور استلم البلاغ في حين لم تُجبه البلدية رغم محاولات الاتصال المتكررة على رقم 940.

ونوه المواطن إلى أن سيارة البلدية مع العمال كانت متواجدة بالقرب من مكان الواقعة ورفضوا التجاوب معه، مناشداً محاسبة الجهات المقصرة حيال عدم التجاوب مع حل المشكلة وتنظيف الموقع من الخرسانة التي تشكل خطراً على السيارات العابرة..







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