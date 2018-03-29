بالصور.. السعودية تغير موعد رحلة 5 مرات وتضرب بمواعيد الركاب عرض الحائط!

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

نقل المسافر عبدالعزيز الوادعي، أحد المتواجدين بمطار أبها، مساء أمس الأربعاء، معاناة ركاب رحلة السعودية رقم ١٨٤٥ من أبها إلى جدة؛ بسبب تغيير موعد رحلة السعودية أكثر من 5 مرات متتالية.

وأوضح أنه تم إنزال الركاب من الطائرة في المرة الخامسة ليصل تأخير الطائرة إلى 9 ساعات متتالية، مضيفًا أنهم لم يجدوا أي مسؤول من الخطوط السعودية يدلي بأي تصريح بشأن سبب التأخير حتى هذه اللحظة.

وتابع أنه كان أحد الركاب الملتزمين بحجوزات فنادق في مكة المكرمة، كما أن أحد الركاب والده مقعد ولديه موعد في أحد مستشفيات جدة اليوم، كما يوجد مجموعة من أفراد الجاليات مرتبطين برحلات دولية من مطار الملك عبدالعزيز.

وتعجب من أن المسؤولين في المطار تخلوا عن المسؤولية ولم يعيروا المسافرين أي اهتمام.







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