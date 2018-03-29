بالصور .. الشباب يروون تجاربهم الملهمة في #حديث_مسك من نيويورك

المواطن - واس

تواصل مؤسسة مسك الخيرية تنظيم فعالياتها المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة، حيث اطلع الجمهور اليوم في فعالية ” حديث مسك ” بنويورك، على العديد من تجارب الشباب المختلفة .

وتضمنت الفعالية قصصًا ملهمة لأكثر من عشرة شباب وفتيات سعوديين، قدموا للحضور، عرضاً لتجاربهم في مجالات عدة، كالطب والتعليم وبرامج التواصل الاجتماعي والمحاسبة .

كما استعرض المشاركون في ” حديث مسك ” ، التحديات والعوائق التي واجهوها خلال مسيرتهم الدراسية والمهنية، وكيف استطاعوا التغلب عليها، وابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ونظرتهم المستقبلية المحفزة للشباب من أجل المشاركة في بناء الوطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسط تفاعل كبير من الحضور .

يذكر أن مؤسسة مسك الخيرية، نظمت أمس، معرض معهد مسك للفنون بعنوان ” الفن السعودي المعاصر “، الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي نظمتها الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن .







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