بالصور.. الشباب يوقع اتفاقية مع اتحاد الكاراتيه

المواطن - مروة نبيل

وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أحمد العقيل، اتفاقية مع الاتحاد السعودي للكاراتيه ممثلًا في رئيسه الدكتور إبراهيم القناص، من أجل إنشاء مركز تدريب للعبة داخل مقر النادي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع.

وأشار نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا المركز يُعد الأول من نوعه على مستوى الأندية السعودية، لنشر اللعبة بين أفراد المجتمع، وذلك في إطار سعي الاتحاد لتطوير التعاون بينه وبين الأندية في الجوانب الفنية والتنظيمية والاستثمارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أحمد العقيل، أن هذه الشراكة تستهدف تطوير مداخيل النادي، ونشر لعبة الكاراتيه وجذب كافة شرائح المجتمع؛ لارتياد النادي طوال العام.

ومن جانبه، قال إبراهيم القناص: “أشكر إدارة نادي الشباب على موافقتهم وحرصهم على توفير مقر مركز تدريب للكاراتيه، من أجل نشر هذه اللعبة”، مؤكدًا أن إنشاء مركز تدريب بنادي الشباب سوف يسهم في جذب الكثير من أفراد المجتمع نحو اللعبة، ونشرها مما يعود ذلك بالنفع للنادي والاتحاد والمجتمع.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور أمين عام نادي الشباب، عبدالملك الثميري، وعضو مجلس الإدارة تركي المعجل، وأمين عام اتحاد الكاراتيه ماجد باسنبل، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، والبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للعبة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :