بالصور.. الضمان النسوي بشرق الرياض يدعم الأسر المنتجة بـ4 برامج

المواطن- الرياض

استهدف مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض، خلال الأسبوعين الأخيرين، 135 سيدة من الأسر المنتجة التابعة له ومستفيداته والموظفات، بأربعة برامج موجهة لدعم الجوانب المادية والمعنوية لديهن وتأهيلهن لسوق العمل والحياة الاجتماعية بشكل عام.

واشتمل البرنامج الأول الذي حضرته 40 سيدة وعرض خلاله أبرز أعمال الأسر المنتجة على تعريف المستفيدات بخطوات البدء في المشاريع الصغيرة وكيفية تطوير أعمالهن وتوسعتها وزيادة دخلهن وعدد العاملات معهن من خلال التقديم على العروض الميسرة التي توفرها بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع توضيح المزايا التي توفرها كل مؤسسة منها وطرق التواصل معها.

وفي ذات السياق نظم المكتب 3 دورات تدريبية لمستفيداته، بعنوان “اصنعي مستقبلك” و”مهارات التغلب على الضغوط النفسية”، تناولت المدربة ولاء المهدي في الدورة الأولى التي حضرها 34 متدربة خطوات النجاح ومقوماته واهم مواصفات الشخصية الناجحة وسماتها، فيما عرفت المدربة ريم الغامدي في الدورة الثانية 20 مستفيدة بمفهوم الضغوط ومصادرها والآثار المترتبة على التعرض لها والخطوات السبع لتجاوزها، وبالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود أقيمت الدورة الثالثة “كيف تبدئين مشروعك” التي تعرفت فيها 41 سيدة على معنى الريادة وكيفية توليد أفكار المشاريع، بالإضافة إلى تحليل أفكار المشروع وأهدافه وصاحب الدورات بعض العروض المرئية والإجابة على استفسارات المستفيدات.

وأوضحت مديرة مكتب الضمان النسوي بشرق الرياض، تهاني الشريف، أن هذه البرامج تأتي ضمن الخدمات المقدمة لـ31909 مستفيدات، والتي تسعى في مجملها إلى توفير الاستقلال المادي للسيدة الضمانية وتحويلها من طالبة للرعاية إلى منتجة وعضو فاعل في المجتمع.







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