بالصور.. العواد يلتقي الوفد الإعلامي لتغطية زيارة ولي العهد لبريطانيا

المواطن - واس

التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في لندن اليوم الفريق الإعلامي المرافق لتغطية فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المملكة المتحدة .

وتطرق معاليه إلى أهمية الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين البلدين وسعيهما في تعزيز مصالحها المشتركة ، وإبراز الجهود التي أولتها الدولة واهتمامها بالإصلاحات في مختلف المجالات لنهضة الوطن وخدمة المواطن.

وأشار الدكتور العواد خلال اللقاء إلى الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في إبراز الإنجازات الحضارية التي حققتها المملكة وإظهار الصورة الحقيقية للمشروعات والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :