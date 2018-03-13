بالصور.. الغربي يسيطر على ألقاب اختراق الضاحية

المواطن - علي القرني - الرياض

توج مدير إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني، العميد محمد الحمالي، فريق القطاع الغربي بالميداليات الذهبية، بعد حصولهم على المركز الأول في منافسات اختراق الضاحية، ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية في الحرس الوطني، التي أقيمت أمس على مضمار مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني بخشم العان في مدينة الرياض، بحضور مدير البطولة العقيد صالح الجبر والمشرف على البطولة عبدالمحسن المحرج.

وحل القطاع الشرقي ثانيًا، ولواء الملك خالد في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي سيطر لاعبو القطاع الغربي على المراكز الأولى، حيث حقق عبدالكريم الحايطي المركز الأول، وحل مشعل اليامي ثانيًا، وأنس صباحي ثالثًا.

وستقام يوم غد الأربعاء مباراتان في منافسات كرة القدم، حيث يلتقي مركز تدريب الغربية ولواء الأمير محمد بن عبدالرحمن ومدارس الحرس الوطني ولواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز، في حين تختتم يوم غد منافسات كرة الطاولة.







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