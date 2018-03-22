بالصور.. الفيصلي يستعد لمباراة الاتحاد الودية

المواطن – مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء الأربعاء، تدريباته اليومية على ملعب النادي في مدينة حرمة، استعدادًا لمباراة الاتحاد الودية.

وأوضح حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مدرب اللياقة يوروزيفتش فلادان، ركز على عمليات الإحماء وبعض التدريبات البدنية.

وبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الصربي فوك رازوفيتش، بالاعتماد على عدد من الجمل التكتيكية؛ إذ طبق النهج الذي ينوي الدخول فيه مباراة الاتحاد الودية، فيما واصل حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف المدرب ماكسيموفيتش سردان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الجمعة الموافق 30 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مستوى مميزًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة.







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