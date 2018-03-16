بالصور.. القباع يكرم الفائزين بجائزة محافظة الليث للإبداع

المواطن- الليث

رعى محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور محافظ القنفذة فضل بن بين البقمي، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور الحسن المناخرة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وعمد وأعيان ومثقفي وأهالي المحافظة، حفل تكريم الفائزين بجائزة محافظة الليث للإبداع في دورتها الأولى لعام ١٤٣٩هـ، التي تأتي في إطار تفعيل ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة).

وقال محافظ الليث: إن الجائزة تأتي بناء على التوجيهات الكريمة لصاحب المبادرات الوطنية المؤثرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، وتهدف إلى تحفيز المبدعين، وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، والتكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة بكل جودة وإتقان.

وزف القباع التهاني والتبريكات للجهات الفائزة، كما شكر الجهات الحكومية والأهلية والخيرية التي بادرت إلى المشاركة، سائلًا الله لهم التوفيق في الدورات القادمة من الجائزة.

كما عبَّر القباع عن خالص شكره وتقديره لمستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن آل المناخرة، وعايض العلياني، ولرئيس مجلس المجموعة الوطنية للاستزراع المائي الشيخ أحمد بن رشيد البلاع الراعي الرسمي للجائزة، وأمين الجائزة أحمد بن صالح الزهراني، ورئيس اللجنة الإعلامية للجائزة محمد بن ختيم المالكي وإلى كافة أعضاء اللجان الإشرافية والفنية والتحكيم والإعلامية والدعم الفني، وكل من ساهم معنا في النجاح الكبير لفعاليات الجائزة من منسوبي المحافظة والإدارات الحكومية والأهلية والإعلامية.

من جانب آخر، استعرض أمين الجائزة أحمد بن صالح الزهراني أبرز المراحل التي مرت بها الجائزة، موضحًا أنها أحدثت حراكًا تنمويًّا وثقافيًّا متميزًا، وشهدت مشاركة واسعة من عدد من الإدارات الحكومية والأهلية والخيرية، ونخبة من المبدعين والمبدعات من شباب وشابات المحافظة.

واشتمل برنامج الحفل على معرض القدوة للجهات الحكومية المشاركة، وجدارية شكرًا جنودنا البواسل من أهالي محافظة الليث، وأوبريت “كلنا قدوة” لطلاب مدرسة الأمير نايف بمركز حفار، كما عُرض فيلم وثائقي يعرض أبرز منجزات الجائزة، ويوثق مسيرتها منذ انطلاقة فعالياتها من إعداد وسيناريو رئيس اللجنة الإعلامية محمد بن ختيم المالكي، وإخراج حسن بن عبدالله الكناني.

وفي ختام الحفل، كرم محافظ الليث وضيوف الجائزة أصحاب المبادرات الفائزة، حيث حل في المركز الأول “مبادرة معالم الليث” لإدارة التعليم بمحافظة الليث، وتسلم مدير التعليم مرعي بن محمد البركاتي، جائزة المركز الأول وهي درع ومبلغ وقدره 20 ألف ريال، فيما جاءت مبادرة (أنت أولًا) لمستشفى الليث العام في المركز الثاني، وتسلم مدير المستشفى طارق بن أحمد العيافي جائزة المركز الثاني، درع ومبلغ وقدره 15 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث مبادرة “السلامة أسلوب حياة” لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، وتسلم مدير الدفاع المدني العقيد عواد بن محمد الصبحي، جائزة المركز الثالث درع ومبلغ وقدره 10 آلاف ريال.

كما تم تكريم الراعي الرسمي للجائزة الشيخ أحمد بن رشيد البلاع، وكافة الجهات الحكومية المشاركة والجهات الداعمة ووسائل الإعلام.







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