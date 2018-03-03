بالصور.. الكبار والصغار يحتفلون في مدرجات محيط الرعب

المواطن – عبدالناصر سيد

سادت أجواء السعادة بين الجماهير بمختلف فئاتهم العمرية رجالاً وأطفالاً وكباراً أثناء تواجدهم في ملعب جامعة الملك سعود الملقب بمحيط الرعب خلال لقاء الهلال والفيصلي في الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

وأظهرت العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طريقة الاحتفال بالتواجد في ملعب محيط الرعب.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا غفيرًا وصل إلى 22 ألفاً و483 متفرجاً.

وخاض الهلال مباراته الثانية على محيط الرعب بعدما تعادل سلبيًّا مع العين الإماراتي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال آسيا.







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