بالصور.. اللواء الزهراني يدفع بـ289 من خريجي دورة الأمن الدبلوماسي

المواطن - واس

رفع نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم ومساندة مستمرة في مختلف المجالات والنواحي.

كما رفع شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على اهتمامه ومتابعته المستمرة للقطاعات الأمنية وتلمس احتياجاتها وتطويرها وسد أوجه النقص بها لتتمكن من أداء مهامها ووظائفها الموكلة لها على أكمل وجه.

جاء ذلك عقب رعايته لتخرج عدد من طلبة القوات الخاصه للأمن الدبلوماسي حيث عبَّر عن سعادته بما شاهده من تجهيز وإعداد مميز رافق حفل التخرج الدورة التاسعة عشرة من طلبة الأمن الدبلوماسي وقال: لقد شرفني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني برعاية هذا الحفل نيابة عنه، وأجدها فرصة لشكر وتقدير معاليه على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل الخطوات التطويرية للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي؛ الأمر الذي ساهم بالتطوير، وتحقيق الطموح، وجودة المخرجات التي تتطور من سنة إلى أخرى.

وأضاف: لقد سعدنا هذا اليوم بما قدمه الخريجون من مهارة تعطي دلالة على إتقان ما تلقوه من تدريبات طوال مدة تدريبهم، لقد أظهرت التطبيقات المتقدمة كتطبيقات الأحراش وجبل الأمن-4 مدى التقدم، والإتقان، والمهاره فيما يقدم لهم من تدريبات نوعية تناسب تخصصهم الوظيفي، كما سعدت اليوم بافتتاح ميدان الرماية رقم 2 التكتيكي والمؤمل أن يسهم في رفع مستوى التدريبات التي يتلقاها الطلبة في مجال تطبيقات الرماية المختلفة، حفظ الله بلدنا وولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.



وكان سعادته قد رعى نيابة عن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام حفل تخرج الدورة التاسعة عشرة من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وعددهم حوالي ٣٠٠ فرد في مختلف تخصصات أمن السفارات.

وفور وصوله إلى مقر الحفل كان في استقباله قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العقيد معمر بن عبدالعزيز بن معمر وعدد من قيادات الأمن العام.

بدوره أكد قائد القوات العقيد معمر بن عبدالعزيز المعمر في كلمة له على المراحل التي تسير فيها العملية التدريبية التي تجمع بين المهارة والتدريب والتأهيل بما يتناسب مع مهام رجل الأمن الدبلوماسي؛ الأمر الذي ساهم في النهوض بأدائهم.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين التي تضمنت التأكيد على المضي قدماً لتطبيق ما تلقوه من تدريبات طوال التحاقهم بأكاديمية الأمن الدبلوماسي، ثم قدم عرض عسكري لكافة الخريجين وعدد من التشكيلات العسكرية، ثم أعلنت نتيجة العروض والتمارين التدريبية باستعراض مهارات الدفاع عن النفس، أعقبه تدشين تمرين جبل الأمن ٤ ثم انتقل بعد ذلك إلى تقديم فرضية الرماية التي شهدت قبل ذلك افتتاح ميدان الرماية رقم ٢ التكتيكي، كما قدم أثناء العروض فرضية الأفرع المشتركة لقوات الأمن الدبلوماسي.







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