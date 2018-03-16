بالصور.. المافيا الكوميدية تثير حماسة محبي الفن في الرياض

المواطن - فهد الدوسري - تصوير - عبدالاله الخيبري - الرياض

واصلت الهيئة العامة للترفيه فعالياتها المميزة من خلال إقامة أنشطتها وبرامجها الترفيهية في جميع مدن المملكة، لاسيما وأن فعالياتها التي تقدمها تتناسب مع جميع احتياجات وطبقات المجتمع السعودي؛ إذ قدمت مساء أمس على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض ليلةً كوميديةً مميزة نالت استحسان الحضور المحبين للفن الكوميدي لكل من الشباب والعائلات.

وبدأت المسرحية الكوميدية التي تحمل اسم “المافيا” في تمام الساعة الثامنة والنصف، حيث تروي المسرحية المميزة قصة مجموعة من الشباب الذين يتوهون خلال رحلتهم البحرية بسبب عاصفة ترميهم على شواطئ إحدى الجزر الحجرية المهجورة، وأثناء بحثهم عن سبيل للعودة والنجاة من الجوع والعطش يصل الشباب إلى مغارة، ويفاجأ الجميع بظهور مارد يحقق الأماني، حيث لاقت المسرحية حماسًا ملفتًا وتفاعلاً من جميع الحضور.

وقدّم الليلة الكوميدية الفريدة من نوعها عدد من نجوم الفن الكوميدي في السعودية والكويت، منهم: محمد الحملي، طارق الحربي، مبارك المانع، سلطان الفرج، فهد البناي، عبدالله الخضر، حيث تستمر مسرحية “المافيا” التي تولت تنظيمها الهيئة العامة للترفيه إلى يوم غد السبت.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه دعت الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه هنا ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط هنا للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.







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