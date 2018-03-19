بالصور.. المدينة خالية من مخالفات توطين منافذ تأجير السيارات

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

نفذ قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة 31 زيارة ميدانية لمراقبة تطبيق قرار توطين منافد تأجير السيارات ولم يتم من خلالها ضبط أي مخالفة.

جاء ذلك برفقة الرفد الأمني ولجنة التوطين – وأمانة المنطقة ووزارة التجارة وفرع وزارة النقل بالمدينة.

وقال مدير التفتيش بالمنطقة ناجي الاحمدي : إن ما شوهد بهذا اليوم عملاً يُثلج الصدر حيث إن الجميع التزم ووجد الموظف السعودي الذي يُدير العمل بكل جد ونشاط وهذا القرار ما هو إلا نافذة من نوافذ التوطين التي من خلالها نُشاهد شبابنا ينطلقون نحو العمل والإبداع ، فنحن بإدارة التفتيش متابعون ميدانياً بتكثيف الجولات على مدار اليوم لكي يعلم الجميع بأنه لا وجود لأي تجاوزات بهذه المهن وسوف تُطبق بحق المخالف الغرامات المُقررة بهذه الأعمال .







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