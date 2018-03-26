بالصور.. المصري النني يجدد عقده مع أرسنال

المواطن – متابعة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعب كرة القدم المصري محمد النني بعقد طويل الأمد .

وقال النادي في بيانه الرسمي إنه لا بد من تهنئة النني على عقده الجديد ونتطلع لمزيد من الإسهامات في مواسمه المقبلة.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع النني على التجديد بعقد طويل الأمد، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، دون الكشف عن القيمة المالية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد النني السابق في صيف 2020.

وانضم محمد النني إلى أرسنال في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري، حيث شارك معه في 65 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها الفريق.







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