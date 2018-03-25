بالصور.. المنتخب الأولمبي جاهز للمواجهة الودية أمام مصر

المواطن – الرياض

يختتم المنتخب السعودي الأولمبي، غدًا الاثنين، أولى مراحل برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام العام الجاري، وذلك بمواجهة المنتخب المصري وديًّا على الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء مغلق أمام الجماهير.

وأنهى المنتخب الأولمبي تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، ركز فيها سعد الشهري المدير الفني على تطبيق اللاعبين لعدد من الجمل التكتيكية.

وأشاد سامي النجعي لاعب الفريق بالمعسكر الذي بدأ منذ التاسع عشر من الشهر الجاري مؤكدًا أنهم كلاعبين شعروا بالفائدة الفنية التي أضافها المعسكر.

وأضاف أن مباراة الغد أمام المنتخب المصري ستكون قوية؛ لأنه منتخب متميز وسيحاول اللاعبون الاستفادة أكثر من خلال مواجهتهم مجددًا غدًا.

وأشار إلى أنه على الرغم من الهزيمة في المباراة الأولى، إلا أن المدير الفني يحاول الاستفادة الفنية من مثل تلك المواجهات أكثر من النتيجة.







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