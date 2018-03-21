بالصور.. المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة أوكرانيا

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي، الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من استعداداته للمشاركة في منافسات كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تدريبات الأخضر الجماعية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يُجري اللاعبون تدريبات ترفيهية.

وقام لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بإجراء تدريبات فنية بعد ذلك، حرص من خلالها المدير الفني للأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم غد الخميس، مرانه الأخير قبل مباراة أوكرانيا، التي ستُقام في الخامسة مساء بتوقيت إسبانيا، وذلك على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يقع في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، الأوروغواي، والمنتخب المصري، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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