بالصور.. المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لمباراة أوكرانيا

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، استعدادًا لمباراة أوكرانيا الودية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي المُقام في مدينة ماربيا الإسبانية، تمهيدًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي؛ استعدادًا لمواجهة أوكرانيا التي ستُقام، يوم غد الجمعة، على استاد ماربيا.

وبدأ المران بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، بعدها عمد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ لإجراء مناورة تكتيكية على كامل الملعب، واختتمت الحصة بتدريبات الإطالة.

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مران الأخضر اليوم شهد حضور كل من؛ نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نواف بن بندر التمياط، الأمين العام للاتحاد لؤي السبيعي، والقنصل العام للمملكة العربية السعودية في ملقا زياد العطية.

وكان المنسق العام للأخضر، محمد الحميد، قد أكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وجه بأن يتم توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول مع نظيره الأوكراني التي ستُقام، يوم غد الجمعة، على ملعب استاد مدينة ماربيا على الجماهير الرياضية بشكل عام.







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