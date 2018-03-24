بالصور.. “المواطن” توثق حفل مهرجان الجاز العالمي بجدة

المواطن _ تصوير _ أحمد الزهراني _ جدة

وثقت “المواطن” حفل مهرجان الجاز الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله بحديقة جمان يومي الخميس والجمعة الماضيين، من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة والنصف صباحًا.

وشهد الحفل الذي يعتبر أضخم مهرجان لموسيقى الجاز في المملكة للعوائل والأفراد، مشاركة 10 من نخبة نجوم الجاز بالعالم ممن حصدوا جوائز عالمية في هذا الفن.

ويحظى المهرجان بدعم من الهيئة العامة للترفيه التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة ومتنوعة لصناعة الترفيه بالمملكة، من خلال التنوع الجغرافي لخارطة الفعاليات، وإحداث نقلة في تنوع المحتوى المقدم.

وحضر الحفل كل من شربل روحانا أشهر عازف عود في الوطن العربي وهو مؤلف موسيقي اشتهر في التسيعنات بأسلوبه الجديد في عزف العود.

كما حضر الحفل كيني جاريت الذي وصفته نيويورك تايمز بأنه “أكثر عازفي الساكسفون ألتو ابهارًا في عالم الجاز منذ شارلي باركر.

وكان جاريت عضوًا في أوركسترا ديوك ايلنجتون الأسطورية وكذلك فرقة مايلز دافيس.

وضمن المشاركين أيضًا، ماكوي تانر، وهو يعتبر من أهم وأبرز عازفي البيانو في عالم الجاز في القرن العشرين وهو حائز على 4 جوائز غرامي، وإريك تروفاز الذي يمزج بين عناصر موسيقى الهيب هوب والروك، وغالبًا ماتتم مقارنته بمايلز دافيس.

وشارك تروفاز في العديد من المهرجانات الراقية لموسيقة الجاز بما في ذلك مهرجان مونترو العالمي الشهير.

كما ضم المهرجان من الرياض، فرقة موسيقية تعزف الفيوجن جاز وتقدم مجموعة متنوعة من معزوفات الجاز الكلاسيكية.

وأيًضا فرقة ذي برايت سايد وهي فرقة جاز سعودية نشأت في جدة يؤدون المعزوفات المفضلة لفنانين الجاز أمثال فرانك سيناترا وبرونو مارس، كما ضم المهرجان راوول مايدون وهو عازف قيتار موسيقي وعازف جيتار مرشح لجائزة الغرامي، يشتهر بصوت عذب وأسلوبه النقري في عزف القيتار.

وأمتع آل دي ميولا عازف الغيتار الأميركي الحضور، وهو حائز على جائزة غرامي ويشتهر بعزف الفيوجن وهو يعد من أهم عشرة موسيقي الجاز.

وأيضًا جيسي كوك، وهو يشتهر بمزجه الفريد والمميز بين الجاز، الفلامينكو والموسيقى العالمية باع أكثر من 2 مليون ألبوم حتى اليوم.







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