بالصور.. الهلال يتوج بجائزة أفضل فريق عربي 2017

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حصوله على جائزة أفضل فريق عربي في كرة القدم عام 2017.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، إلى أن جائزة أفضل فريق عربي في كرة القدم عام 2017 مناصفة مع الوداد المغربي، وذلك في حفل غلوبال العالمية، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس السبت.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، أن الزعيم حصل على جائزة أفضل ناد عربي في المسؤولية الاجتماعية لعام 2017.

وأوضح نادي الهلال أن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، حصل على جائزة أفضل لاعب عربي، وتسلمها نيابة عنه السفير المصري في المملكة المتحدة، حيث شهد الحفل مشاركة سفراء الدول العربية في تسليم الجوائز للفائزين.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميز في منافسات الموسم الماضي، حيث توج بثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا وكان قريبًا من التتويج باللقب القاري، قبل أن يخسر أمام أوراوا الياباني.







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