بالصور.. الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يطلع على تجربة مركز التواصل الحكومي بلندن

المواطن - واس

زار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المملكة المتحدة، أمس لمركز التواصل الحكومي البريطاني في العاصمة لندن.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح من رئيسة مركز الحملات الإعلامية بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية كلير بيم عن طبيعة عمل المركز في إيصال الرسائل الإعلامية بالشكل الصحيح لوسائل الإعلام، وكيفية التعامل مع الأحداث والقضايا المحلية والإسهام في رفع مستوى الوعي.

كما استمع الوفد إلى عرض من نائب رئيس المركز ورئيس التطوير المهني ديفيد روز عن مراحل تطور المركز الذي يرتبط به 4000 موظف يعملون في مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية، وأكثر من 25 قطاعاً حكومياً، ودور المركز في تحقيق المصلحة العامة، وما يوفره المركز من دورات وبرامج وخدمات لمنسوبيه وبرنامج التدريب لطلاب الجامعات.







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