بالصور.. انطلاق انتخابات الرئاسة بمصر ومراكز الاقتراع تفتح أبوابها 

المواطن - القاهرة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين، صباح اليوم الاثنين الساعة التاسعة صباحاً، في انتخابات رئاسية يتوقع أن تمنح الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ولاية جديدة لأربع سنوات.

وعرض التلفزيون المصري لقطات ظهر فيها السيسي وهو يدلي بصوته داخل إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.

وينافس عبدالفتاح السيسي في هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

وتُجرى الانتخابات على ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب من إجمالي 100 مليون مصري، هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموغرافياً، للإدلاء بأصواتهم. وقد جرت انتخابات الخارج في 23 إلى 25 من مارس الجاري.

وكانت الحكومة المصرية قد أنهت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين للانتخابات، وتوفير المناخ الآمن خلال عمليات الاقتراع، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

من جهته أعلن الجيش المصري نشر قواته بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتأتي الانتخابات بعد يومين من التفجير الإرهابي الذي نجا منه مدير أمن الإسكندرية، والذي أودى بحياة شرطيين إضافة إلى 7 إصابات.







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