بالصور.. بعثة الأخضر تصل إلى الرياض قادمة من بلجيكا

المواطن - محمد سمعة

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة الرياض قادمة من مدينة بروكسل البلجيكية صباح اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر صورًا من وصول بعثة الأخضر بعد الخسارة من المنتخب البلجيكي برباعية دون رد في لقاء ودي أقيم بالأمس.

وكان المنتخب السعودي تعادل مع المنتخب الأوكراني وديًا بهدف لكل فريق يوم الجمعة الماضية ثم خسر من منتخب بلجيكا برباعية دون رد.

يذكر أن الأخضر سيخوض أول مباراة له في كأس العالم أمام المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية والتي تُقام يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

سبق للأخضر أن وصل إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى في تاريخه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :