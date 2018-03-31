بالصور.. بعثة الأهلي تصل إلى مدينة العين الإماراتية

المواطن - جدة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة العين الإماراتية اليوم؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نادي تراكتور الإيراني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على “تويتر” صورًا من وصول بعثة الراقي إلى الإمارات، وذلك لمواجهة نادي تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى لاعبو الراقي إلى مصالحة جماهير النادي الأهلي عن طريق الفوز على نادي تراكتور، وذلك للوصول إلى النقطة رقم 11 ليستمر الأهلي في صدارة المجموعة الأولى آسيويًّا.

وكان الأهلي تعادل مع نادي الغرافة القطري بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث سجل اللاعب المصري مؤمن زكريا هدف الراقي الوحيد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.







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