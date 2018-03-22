بالصور.. بعد إضافتها كوجهة موسمية على رحلات السعودية.. ماذا تعرف عن مدينة ملقا ؟

المواطن - الرياض

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية، بالأمس، مدينة ملقا الإسبانية إلى شبكة رحلاتها الدولية كوجهة موسمية، إضافة إلى “إزمير” التي سبق الإعلان عنها.

وتمت جدولة رحلات ملقا وإزمير كوجهات متاحة للحجز عبر منصات الخدمة المباشرة والإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية ووكلاء السفر المعتمدين.

ملقا في سطور

مدينة ملقا إحدى أقدم المدن الإسبانية، وتقع في جنوب البلاد وهي عاصمة مقاطعة مالقا في منطقة أندلوسيا.

تطل على البحر المتوسط وتقع وسط منطقة كوستا دل سول وهي أهم ميناء إسباني بعد برشلونة. تحيط بها الجبال، ويوجد حولها نهرا غوادالمدينا وغواداهورس، مناخها اللطيف المعتدل يجذب إليها السواح بشكل كبير. ولد في هذه المدينة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو. اشتهرت مالاغا باسم مالقا أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا.

الموقف الجغرافي

تقع مدينة مالقا في جنوب إسبانيا على ساحل كوستا ديل سول في شمال البحر الأبيض المتوسط. تبعد حوالي 100 كم شرق مضيق جبل طارق وحوالي 130 كم عن بلدة طريفا (التي تقع في أقصى الجنوب الأوروبي)، وتبعد مالقا أيضاً حوالي 130 كلم أيضاً عن القارة الإفريقية حيث تقع على نفس خط العرض تقريباً مع مدينة الجزائر، مدينة تونس، حلب في سوريا، الموصل العراقية، طهران الإيرانية، كوندوس الأفغانية وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

المناخ في ملقا

تتمتع مدينة مالقا بمناخ متوسطي، شبه استوائي حيث تحظى بشتاء شديد الرطوبة وصيف ساخن، وغالباً ما تكون أجواء المدينة مشمسة حيث تحظى بأكثر من 300 يوم مشمس مقابل حوالي 50 يوماً ممطراً سنوياً، وبحكم موقعها الساحلي تتلقى مالقا رياح البحر المتوسط؛ ما يساهم في تلطيف حرارة الطقس صيفاً.

تحتل مالقا المرتبة الرابعة بين المدن الإسبانية على صعيد النشاط الاقتصادي حيث تسبقها فقط مدن مدريد، برشلونة وفالنسيا.

الوضع الاقتصادي

أبرز القطاعات الاقتصادية في مدينة مالقا هي قطاعات السياحة، البناء والخدمات التكنولوجية، لكن حالياً فالعديد من القطاعات الأخرى بدأت بالازدهار وأبرزها قطاعي النقل والسوقيات (لوجيستيك)، وقد شهد معرض الأندلس التكنولوجي الواقع في المدينة نمواً ملحوظاً منذ افتتاحه عام 1992 من قبل ملك إسبانيا، ومنذ عام 2010 أصبح هذا المعرض مركزاً لـ509 شركات، ويوظف أكثر من 14 ألف شخص، ومؤخراً فقد أطلق مجموعة من علماء التكنولوجيا مشروع وادي مالقا إي-47 الذي أرادوه أن يجعل المدينة بمثابة وادي السيليكون الأوروبية (وادي السيليكون هو تجمع أميركي يضم عدداً من أهم وأكبر شركات التكنولوجية في الولايات المتحدة).

الخدمات في ملقا

تتميز مالقا بالخدمات والسياحة التي تشهد ارتفاعاً بأرباحها، وقد ساهم وجود مطار دولي في المدينة بتمتين اتصال مالقا بالعالم وتسهيل عملية الوصول إليها، كما أن شبكات البنى التحتية المحدثة بالإضافة إلى المرافق الثقافية الجديدة كمتحف بيكاسو، مركز الفن المعاصر ومركز المؤتمرات ساهموا بدورهم في جذب عدد أكبر من السياح إلى المدينة.

على الصعيد المصرفي تحتوي مالقا على مقر أكبر مصرف في منطقة الأندلس وهو الأونيكايا، كما يتواجد في المدينة العديد من فروع الشركات العالمية المتعددة الجنسيات كفوجيتسو، بيرنو ريكارد، أوراكل، إيبكوس، أكانتور، هواوي وسان ميغيل.

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ الخطوط السعودية ابتداءً من الـ9 من شهر يونيو المقبل تسيير 4 رحلات أسبوعياً إلى “ملقا”، وسيتم التشغيل بواقع رحلتين يومَي الأربعاء والسبت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورحلتين يومَي الاثنين والخميس، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وسيتم تسيير الرحلات إلى ملقا بطائرات بوينج (B787- 9) دريملاينر التي تبلغ سعتها 298 مقعداً؛ 24 منها لدرجة الأعمال، و274 مقعداً لدرجة الضيافة؛ مجهّزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية ليمكن تعديلها إلى مقعد استرخاء منبسط، وكذلك سرير مسطح بالكامل، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت، وأكثر من 3500 ساعة من برامج الترفيه المنوعة المتوفرة لكل الضيوف.







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