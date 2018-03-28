بالصور.. بعد معاناة الأهالي استكمال بناء جامع الأمير سلطان بضمد

المواطن - علي شيبان - جازان

سعى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان لاستكمال بناء جامع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله وتم ترسية المشروع على مؤسسة عبد الله حسن جعبور للمقاولات .

وجاءت هذه الخطوة بعد معاناة سكان أهالي ضمد بجازان ومطالبهم في استكمال مشروع بناء جامع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله.

وأعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب عن شكره لمعالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آلِ الشيخ ولمعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري على إنهاء معاناة سكان محافظة ضمد الذي استمرت فترة طويلة .

كما تحدث سعادة مساعد مدير عام الفرع للشؤون الهندسية المهندس محمد بن عبد السلام عاشور أن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستنهي معاناة سكان المحافظة وأضاف سعادة المهندس سعيد بن قريد الزهراني مدير إدارة المشاريع والصيانة بالفرع أنه وبعد معاناة سكان ضمد ومطالبتهم التي استمرت زمناً طويلاً تم ترسية المشروع وبدا العمل في استكمال بناء الجامع .

وأوضح سعادة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضمد الاستاذ أحمد بن محمد عاكش أن هذا المشروع سيكون حلاً لزحام المصلين في بعض جوامع المحافظة وسيقدم خدماته أيضاً لكبار السن الذين يسكنون بجوار الجامع .







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