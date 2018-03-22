بالصور.. بلاغ مواطن يقود إلى 88 كيلو جراما من اللحم مجهولة المصدر بشقة سكنية في محايل

المواطن - أحمد الشهري-محايل

قامت بلدية محافظة محايل عسير، الخميس، ممثلة في إدارة صحة البيئة وبعد تلقيها بلاغا من أحد المواطنين بوجود عمالة وافدة في إحدى الشقق السكنية المجاورة لأحد المطاعم والتي تقوم بالذبح داخل مقر سكنهم حيث تم مباشرة الموقع من قبل مراقبي صحة البيئة وتم ملاحظة وجود آثار للذبح كما تم العثور على أكثر من 88 كيلو جراما من اللحوم مجهولة المصدر.

وقام المراقبون بعمل محضر وتمت مصادرة الأدوات الموجودة في الموقع كما تم مصادرة وإتلاف اللحوم التي تم العثور عليها داخل مقر السكن وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم .

كما ثمن رئيس البلدية بمحايل، سعيد بن علي جابر آل مصمع، بادرة المواطن الذي تقدم بالإبلاغ مقدماً شكره له مؤكدا أن المواطن هو شريك في كل ما يلاحظه في مثل هذه الأشياء مع البلدية داعيا الجميع عند ملاحظتهم لمثل هذه الملاحظات الإبلاغ عنها إما عن طريق الاتصال على خدمة طوارى البلدية 940 أو تحميل تطبيق مركز بلاغات الطوارئ ٩٤٠ للهواتف الذكية وتسجيل بلاغه والذي سيتم التعامل معه مباشرة ويحال للجهة ذات الاختصاص متمنيا السلامة للجميع.







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