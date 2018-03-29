بالصور.. بوفيهات في حي الرصراص بخميس مشيط تقدم وجبات فاسدة

المواطن - فهد القحطاني

في ظل غياب الرقابة من قِبَل الجهة المسؤولة تقوم بعض البوفيهات في حي الرصراص بخميس مشيط بإهمال النظافة وتخزين الطعام بشكل جيد.

“المواطن” رصدت بالصور بعض المخالفات في هذه البوفيهات والمطاعم الخاصة بعمل الوجبات التي تقدم للمواطنين.

وتبين بعد الرصد وجود مخالفات كارثية ومنها استخدام آلة العجين والعجن داخل دورات المياه، وجود لحوم فاسدة ومتعفنة بالثلاجات ولا يعرف مصدر هذه اللحوم، انسداد في بعض تصريف المياه الأرضية داخل بعض المطاعم وطفح المياه الملوثة في أرضية المطعم، كذلك عدم تقيد العمالة باللباس ونظافة ملابسهم، كذلك رمي المواد المستخدمة في إعداد الوجبات على الأرضيات وتخزينها بشكل مكشوف للحشرات والفئران.







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