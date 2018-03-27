بالصور.. بيانو كريستالي و400 قطعة أرض في مزاد مقتنيات الملياردير وليد الجفالي‎

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

باعت عائلة الملياردير السعودي وليد الجفالي أكثر من 400 قطعة من أراضيه مترامية الأطراف، بجانب عدد لا بأس به من مقتنياته الثمينة في مزاد جرى بالأمس في مدينة ساري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المزاد تضمن بيع قطع فنية ورسومات لأشهر الفنانين وأشهرهم حول العالم، بالإضافة إلى 400 قطعة من أراضيه، بجانب بيانو مصنوع من الكريستال.

وشملت التحف التي اقتناها الجفالي اثنين من المدافع التاريخية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى منزل تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يتم توزيع عائدات عمليات البيع في المزادات على زوجاته الثلاث السابقات وبناته الخمس، وذلك بعد أن توفي في عام 2016 عن عمر يناهز 61 عامًا.

واستمرت عملية البيع لأكثر من 10 ساعات كاملة، وهو الوقت الذي استُغرق لبيع كامل مقتنيات الجراج الخاص بالملياردير السعودي، ما عاد على ورثته بأكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني.

ومن بين أغلى الأغراض المعروضة للبيع، تمثّل كنوز الجفالي وتماثيل أخرى للفنان الكولومبي فيرناندو بوتيرو، تزيد أسعارهم على 2 مليون جنيه إسترليني.

وعلّق تشارلي توماس، مدير مبيعات “بونهامز” ، قائلاً: “كانت الأسعار التي تحققت اليوم مثيرة للإعجاب على نطاق واسع، وقد جذبت المجموعة الواسعة من الأعمال الفنية الرائعة والأثاث مقدمي العروض من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “لقد شعرنا بسعادة غامرة لكوننا قادرين على تقديم مجموعة مذهلة من القطع، وسعدنا أيضًا أن الكثير من هؤلاء قد وجدوا مالكين جددًا حريصين على اقتنائها”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :