بالصور.. تحطم طائرة فلبينية ومقتل جميع أفراد طاقمها

المواطن - متابعة

أعلن مسؤولون ووسائل إعلام أن طائرة صغيرة تحطمت فوق منزل شمالي العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم السبت؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وأوضح إريك أبولونيو، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية، أن الطائرة، وهي من طراز (بايبر 23 أباتشي) ثنائية المحرك وتشغلها شركة (لايت إير إكسبريس)، كانت قد أقلعت منذ فترة وجيزة من مطار قريب وعلى متنها ستة أشخاص من بينهم طياران وكانت في طريقها إلى لاواج في جزيرة لوزان شمال غرب البلاد.

وذكرت محطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية و(سي.إن.إن الفلبين) أن سبعة أشخاص من بينهم الستة الذين كانوا على متن الطائرة قُتلوا.

وقال أبولونيو: إن كل الطائرات التي تشغلها (لايت إير إكسبريس) مُنعت من التحليق لحين إجراء تحقيقات.

وقال جون بولالاكاو، المتحدث باسم الشرطة الفلبينية في رسالة نصية: “التحقيق كشف أن الطائرة المذكورة أقلعت من مدرج في مطار بلاريدل لكن للأسف تحطمت في منطقة سكنية”.

ولم تدلِ الشرطة ولا هيئة الطيران المدني بمعلومات عن عدد الضحايا.







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