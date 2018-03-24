بالصور.. تدريبات الأخضر استعدادًا لبلجيكا

المواطن- الرياض

رفع لاعبو المنتخب السعودي راية التحدي استعدادًا لمواجهة بلجيكا وديًّا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وشهدت تدريبات اليوم أجواء يسودها المرح خلال المعسكر التدريبي، حيث حرص الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني على الاجتماع باللاعبين، وقام بتقسيمهم على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء أوكرانيا، حيث بدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب أعقبها تدريبات استرجاعية برفقة المعد البدني.

فيما أجرت المجموعة الثانية تدريبات بالجري ثم إحماء، بعدها طبق بيتزي بعض الجمل التكتيكية التي ركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة.







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