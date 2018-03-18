بالصور.. تدشين أكبر دليل تعريفي يخدم المبتعثين في نيوكاسل

المواطن - نيوكاسل

دشن فريق العمل التطوعي بنادي الطلبة السعوديين في نيوكاسل، دليل نيوكاسل الذي يعد أكبر دليل تعريفي متعلق بالطلبة المبتعثين والزائرين بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع كبير من المبتعثين والمرافقين .

ويعد الدليل أكبر عمل تطوعي على مستوى دول الابتعاث في حجم وأهمية ثراء معلوماته فضلاً على تميزه بإخراج احترافي مميز ،يضم في محتوياته 18 فصلاً في 108 صفحات اشتملت جميع أبوابه على معلومات قيمة.

ويأتي هذا الدليل تتويجًا لخبرات فريق العمل، الذين عملوا في رئاسة النادي السعودي للطلبة في نيوكاسل في سنوات مختلفه والبعض منهم في رئاسة الجمعيات السعودية في نفس المدينة وبالتالي سخروا جميع خبراتهم وعطاءتهم لخدمة إخوانهم المبتعثين والزائرين ليكون الدليل بمثابة المرجع الآمن لهم في المعلومات وتكوين الخبرات ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم سواء من النواحي المعيشية أو التعليمية.

ويتضمن الدليل إرشادات تهم المبتعث والزائر قبل المغادرة من المملكة ثم شرح مفصل عن كيفية الوصول إلى نيوكاسل والخيارات المناسبة من شركات النقل الجوي ، ثم السكن وأنواعه والأحياء الآمنة المناسبة التي ينصح السكن فيها بالإضافة إلى قسم خاص للمدارس والحضانات والجامعات والمساجد، وتعريف عن النادي السعودي والمركز التعليمي والجمعيات السعودية في نيوكاسل، مراكز التسوق والمطاعم الحلال، المستشفيات، المكتبات، الأماكن السياحية، الأندية الرياضية، مراكز الأطفال الترفيهية، الأسواق وقسم خاص للخدمات والشحن والصيانة وكيفية الحصول عليها في نيوكاسل..

من جانبه عبر الدكتور عبدالهادي بن محمد القحطاني المشرف العام على دليل نيوكاسل رئيس نادي الطلبة بنيوكاسل سابقا: طرحنا في هذا الدليل محتوى متنوع يهم المبتعث والزائر لمدينة نيوكاسل ليكون بمثابة المرجع الآمن.

وتابع القحطاني : يعتبر توفر المعلومات والصور والإحصاءات والبيانات وذيوع انتشار الأدلة التعريفية والتجارية والسياحية حول الدول والمدن والنشاطات الاقتصادية والمعالم السياحية وغيرها في جميع أنحاء العالم، الجزء الأسهل للمسافرين خلال تخطيطهم لرحلات الانتقال من بلد أو مكان إلى آخر، سواء بغرض العمل، السياحة والترفيه، الدراسة أو العلاج، لتأتي بعدها المرحلة الأصعب وهي جمع المعلومات الدقيقة الموثوقة عن المكان ومميزاته وعيوبه وأشهر معالمه وأماكن الإقامة به، بالإضافة إلى الحصول على بعض المعلومات عن طبيعة البلد وعاداته والطقس والعملات، وأمور كثيرة لا حصر لها، خاصة إذا كانت هي المرة الأولى التي يتوجه فيها المسافر إلى هذا المكان.

وأضاف: وهنا تبرز أهمية وجود دليل متخصص للطلاب المبتعثين أو الزائرين لكل مدينة حول العالم، لأنهم طلاب وزائرون مختلفون فهم لا يدرسون وحسب وإنما يختلطون بأمم وشعوب مختلفة العادات والثقافات والطبائع ويحملون رسالة نبيلة لا بد من إنجازها والتميز بها، لذلك يأتي هذا الدليل ليساهم في التخفيف من صعوبة التأقلم مع هذا المجتمع الجديد ومواجهة تحديات وعقبات الانخراط في نمط الحياة الجديدة بما يحقق متطلبات واحتياجات وأهداف المبتعثين والزائرين في يسر وسهولة.

وأشار إلى أن هناك نسخة مماثلة من الدليل يعمل عليها الفريق باللغة الإنجليزية تستهدف الطلبة المسلمين الباحثين عن المحلات والمطاعم الحلال وسوف يراعى فيها المحتوى لهذه الفئة.

واختتم القحطاني حديثه قائلاً: أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد، لإخراج الدليل بشكل جيّد ومحتوى صحيح ومتجدد وصورة جميلة مناسبة، نتطلع لأن تليق بكم وبتطلعاتكم. كما لا يفوتنا أن نخص بالشكر كل أعضاء فريق العمل الذي بادر وبذل الجهد الكبير في نسخته الثانية الدكتور أحمد الثبيتي رئيس النادي السعودي بنيوكاسل سابقًا والدكتور محمد القرني رئيس الجمعية السعودية بجامعة نورثمبريا سابقًا وسعد آل عاطف عضو فريق العمل والشكر موصول لفريق المراجعة الدكتور تميم العنقري رئيس المركز التعليمي بنيوكاسل سابقًا والدكتور جابر مسلماني ولمصمم هذا العمل المبدع سلمان التليدي .







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