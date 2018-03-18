بالصور.. تدشين خطة مكاتب الأحوال المدنية للخدمات السريعة بمكة

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة بجدة اليوم ، خطة مكاتب الأحوال المدنية للخدمات السريعة ، التي سيتم تنفيذها في محافظات المنطقة خلال الستة أشهر المقبلة، لتكون نواة للمركز الشامل للخدمات الحكومية.

وبارك سموه خلال لقائه مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري, وعدداً من مسؤولي الأحوال، انطلاقة الدوام المسائي في مكاتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة والطائف لتضاف إلى جدة التي بدأت فيها في وقت سابق، تهدف جميع هذه الخدمات للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

واطلع على مميزات الإصدار الجديد من الهوية الوطنية “الجيل الثالث”، مستمعاً إلى شرح عن الجيل الثالث من الهوية الوطنية ، وما تحمله الشريحة الذكية متعددة التطبيقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة، وبيانات سجل الأسرة، ورخصة القيادة، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الإلكتروني ، والسمات الحيوية لحامل البطاقة ، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود التي نفذتها إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة خلال الفترة الماضية ، ومن بينها الخدمات التي تقدمها الأحول من خلال 24 فرعاً في المنطقة ، و11 فرعاً مخصصة للنساء ، والأعمال التي أنجزت، وخطوات العمل في الأرشيف المركزي والمبادرات الأخرى التي يجري تنفيذها.

يذكر أن أمير منطقة مكة بالنيابة أطلق مؤخراً اللقاء التعريفي بالمركز الشامل للخدمات الحكومية بالمنطقة، الهادف لمساعدة المواطنين والمقيمين على إنجاز المعاملات الخاصة بهم لدى بعض القطاعات الحكومية بكل يسر وسهولة في موقع واحد، وتوفير الخدمات الأساسية على أن يتبع ذلك لتنفيذ بوابة موحدة للخدمات الحكومية.







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