بالصور.. تدشين فعالية ١٩٧٤ لعشاق القهوة في عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، دشنت فعالية ١٩٧٤ نسختها الثانية بمركز الملك فهد الثقافي – قرية المفتاحة، برعاية من الهيئة العامة للترفيه وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير.

وشهد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة افتتاح الفعالية الذي سجل حضوراً يفوق الـ ٦.٥٠٠.

فيما شارك في الفعالية أكثر من ٣٥ جهة من القطاعين الحكومي والخاص ما بين أجنحة تعريفية وعروض في ذات الفعالية، و٢٠٠ مشارك، كما وفرت ٣٥ فرصة وظيفية.

وقد بدأت الفعالية بالتسجيل منذ الرابعة والنصف عصراً، أعقبها بساعة انطلاقة نشاط بوثات القهوة والفودتركس والجلسات، بالإضافة لمسرح لعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد، ومنطقة الألعاب التفاعلية.

‏واعتباراً من الساعة السابعة وعشر دقائق ولمدة ساعتين؛ قدمت فرقة الحجاز عروضها اليومية بمزيج ساحر بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية، تلاها ولمدة ساعتين أيضا عرض استعراضي لفرقة الشيّاب الكويتية وعرض بلاك لايت شو لفرقة LED TRON DANCERS الإيطالية.







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