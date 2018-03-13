بالصور.. تدشين معرض مكيات للأسر المنتجة بالعاصمة المقدسة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس فعاليات معرض “مكيات” في نسخته الثالثة، الذي أقيم بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور عددٍ من قناصل الدول ورجال وسيدات الأعمال ومسؤولي الجهات والأسر المنتجة.

وأكد القويحص اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالأسر المنتجة، والدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة، وقد أنشأت هيئة خاصة لهذا الغرض، مؤكداً بأن الأسر المنتجة ستجد من أمانة العاصمة المقدسة كامل الدعم ومنه شخصيًا وجميع المسؤولين في الأمانة، داعيًا إلى أن تستمر مثل هذه الفعاليات ويتزايد عدد الأسر المنتجة المشاركة فيها.

وقدّم أمين العاصمة المقدسة شكره لغرفة مكة المكرمة على الجهود الرائعة والواضحة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة.

وأردف: “لقد نجحت الغرفة في استقطاب 120 أسرة بمنتجات مختلفة في مكان واحد، وهو ما يشجع على زيادتها ويحفز الأسر للمشاركة فيها”.

وأكد أهمية دعم الأسر المنتجة بطريقة مثالية، وبما يساهم في تحويل الأفكار التي يمتلكونها إلى صناعة ملموسة، وتوطين صناعات هذه الأسر حتى تكون صناعة مستمرة ومنتجة تنتقل من جيل إلى آخر، وأن يكون لها مردود اقتصادي ينعكس على المدينة بكاملها، ونسعى لأن يصبح مشروع “صنع في مكة” أمرًا واقعًا.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة المقدسة لن تتوانى عن تقديم كل الدعم ولمساندة الأسر المنتجة، من خلال خفض الرسوم التي تخصص لهم من قِبل الأمانة إلى أقصى درجة في سبيل دعمهم، بما يخدم مكة المكرمة وساكنيها وزوارها، وتسهيل إجراءات التراخيص والمواقع، وتفعيل مساهمتهم في فعاليات ومبادرات الأمانة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث سيكون جزءاً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للأمانة دعم هذه الشريحة بجميع الإمكانات.

كما دشَّن أمين العاصمة المقدسة في نهاية الحفل “بوابة الحرف”، التي أنشأتها غرفة مكة المكرمة إيمانًا بأهمية قطاع الأسر المنتجة في العاصمة المقدسة، واتساقًا مع نهج القيادة في دعم هذا القطاع المهم بتوفير وسائل التواصل الحديثة لهم، وإتاحة الفرص التسويقية الواسعة أمامهم.







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