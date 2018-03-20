بالصور.. ترامب يقيم غداء عمل لـ ولي العهد في البيت الأبيض

المواطن- الرياض

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداء عمل ‏لولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان في ‎البيت الأبيض.

وبدأت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس الأميركي ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أنه يعتز بصداقته مع الأمير محمد بن سلمان واصفًا هذه العلاقة بـ”العظيمة”.

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأميركية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية ، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأميركية ، السفير سين لاولير .

كما كان في استقبال سمو ولي العهد ،صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان المستشار بوزارة الخارجية و صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود و صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن فهد و صاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر بن فهد و صاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن سعود و صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان و صاحب السمو الأمير هذلول بن سلطان بن سعود و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد و صاحبة السمو الأميرة لولوه بنت بدر بن محمد و صاحب السمو الأمير فهد بن بدر بن محمد.







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