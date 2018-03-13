بالصور.. تصادم 3 سيارات بسبب الفتحات العشوائية على الطريق الدولي في الحرجة

المواطن - محمد بن هويج - الحرجة

أصيب 8 أشخاص، مساء أمس الاثنين، في حادث اصطدام 3 سيارات ببعضها؛ بسبب الفتحات العشوائية والتقاطعات الخطرة على الطريق المحاذي للطريق الدولي الرابط بين محافظة الحرجة وظهران الجنوب.

وعلى الرغم من تقديم أكثر من شكوى إلى المسؤولين إلا أنه لم يتم حل مشكلات الطريق ليزداد نزيف الدم ويقع المزيد من الضحايا.

وعند الساعة 10.30 مساء أمس باشر الهلال الأحمر بمحافظة الحرجة حادثًا مروريًّا على مفرق قرية آل مسلم، ليتم نقل المصابين عبر سيارات تابعة لهم، ليتبين وجود 5 حالات حرجة و3 حالة مستقرة إصاباتهم متوسطة.

وحوّل الهلال الأحمر 4 أشخاص إلى مستشفى عسير المركزي وحالة واحدة إلى مستشفى سراة عبيدة العام.

وطالب المواطنون الجهات المسؤولة بسرعة النظر في هذه التحويلات والتقاطعات الخطرة التي أودت بحياة الكثير من الأشخاص.







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