بالصور.. تعليم الرياض يدشن مهرجان التاجر الصغير

المواطن - الرياض

شهدت إدارة تعليم الرياض اليوم الاثنين انطلاق مهرجان التاجر الصغير بشعار “دلني على السوق”.

وفي التفاصيل دشن مدير مكتب التعليم بالرائد، التابعة لإدارة تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المهنا هذا الأسبوع مهرجان التاجر الصغير تحت عنوان (دلني على السوق) المقام في مدرسة ابن ماجة الابتدائية .

وكان في استقباله قائد المدرسة الأستاذ صالح الصنيتان والمشرف العام على السوق رائد النشاط الأستاذ غرمان الشهري حيث يستمر المهرجان لمدة خمس أيام و يتكون من 20 محلا تجاريا ، ٦ مباسط و ٦ أركان لتمثيل الأدوار الحكومية .

وفي ختام التدشين أشاد المهنا بهذا المهرجان مثنيًا على أهدافه وعلى جهود تعليم الرياض ، وعلى رأسها تعويد وتدريب الطلاب على سوق العمل باستخدام استراتيجية المحاكاة وتمثيل الأدوار.

وأوضح المهنا أن هذا السوق، والذي يأتي بدعم تعليم الرياض ، مواكب للتحول الوطني و مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث يتم تدريب الطلاب وفق نموذج سوق تجاري يحاكي تماماً الأسواق التجارية الكبرى مع توفر بعض الأركان والجهات الحكومية التي يرتبط بها التاجر.

يُذكر أن من الأهداف الخاصة لهذا المهرجان، التابع لإدارة تعليم الرياض ، تعويد الطالب على الحوار وقوة التفاوض في البيع والشراء وتحمل المسؤولية والتعاون بين الطلاب وتعزيز ثقة الطالب بنفسه والانخراط في المجموعات الطلابية.

وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين ١٢٠ طالبًا و ما زال التوافد مستمرًا حتى يوم الخميس ويتوقع أن تتعدى أعداد الزوار للمهرجان من الطلاب أكثر من ٥٠٠ طالب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :