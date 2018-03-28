بالصور.. تكريم الفائزين بمسابقة الأمير محمد بن ناصر لحفظ القرآن لذوي الإعاقة

المواطن - علي شيبان - جازان

كرم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان الأستاذ ياسر دويري صباح اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة في دورتها الأولى، وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق هوليداي جازان.

بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الطالب سلطان ناشب الحاصل على المركز الأول في المستوى الأول فئة التربية الفكرية ومن ثم كلمة للجهة المنظمة لهذه المسابقة القاها قائد مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة.

كما عرض فيديو لمقتطفات من المسابقة للمشاركين والمشاركات وموشن إنفوجرافيك يحتوي على إحصائية للمسابقة والمتضمنة مشاركة 84 طالباً وطالبة وفقاً لمستويات المسابقة.

وأكد قائد مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة الأستاذ محمد عبيري في كلمته التي ألقاها في الحفل إلى أن اليوم عظيم ونحن في قمة الإنجاز وأي إنجاز أرفع درجة من أن يرتل كتاب الله وتتلى آياته في أصداء المكان ونقف أمام شموخ العطاء والإبداع لطلاب كسروا كل قواعد الانعزال وغمروا أنفسهم بذكر الله حتى سمعنا شذا عبق أصواتهم وعناق أرواحهم لذكر الرحمن.

مبينًا أن أطفال الإرادة أصحاب التمكين بمختلف فئاتهم تسابقوا لبلوغ الأجر فبلغوا مرادهم وحطوا في قمة التميز رحالهم بتشجيع من معلميهم ومعلماتهم بإشراف ومتابعة من قبل إدارة التربية الخاصة والتنظيم الاحترافي من قبل مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة ومعهد الأمل للبنات.

وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل ومدير التربية الخاصة وقائد المركز رعاة المسابقة ولجنة تحكيم المسابقة ولجنة التنظيم والبرامج المشاركة في المسابقة والطلاب المحتفى بهم وقد حصل الطلاب بالمركز الأول وفقاً لكل مستوى وفئة على شهادة شكر ومبلغ مالي قدرة 500 ريال بالإضافة إلى قسائم شرائية من الرعاة المشاركين في الحفل.

كما حصل الطلاب بالمركز الثاني وفقاً لكل مستوى وفئة على شهادة شكر ومبلغ مالي قدرة 300 ريال إضافة إلى قسائم شرائية من الرعاة المشاركين في الحفل

كما حصل جميع باقي المشاركين في المسابقة على شهادة شكر ومبلغ مالي قدره 200 ريال إضافة إلى قسائم شرائية من الرعاة المشاركين.







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