بالصور.. جامعة الطائف تحتفي بتخريج ١٣٧٦٤ طالباً وطالبة

المواطن - واس

احتفت جامعة الطائف، أمس، بتخريج ١٣٧٦٤ طالباً وطالبة، يمثلون الدفعة الـ 14 من خريجي الجامعة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وعمداء الكليات وآباء وأمهات الخريجين، وذلك بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.

وأكد مدير جامعة الطائف، في كلمته خلال الاحتفال، أن الطلاب الخريجين يمثلون جيل الرؤية والتحول، الذي تعول عليه المملكة الكثير لصناعة تحول حقيقي نحو حياة أفضل في ضوء رؤية لوطن طموح، مجتمعه حيوي، واقتصاده مزدهر.

وقال مخاطباً الخريجين: “عملت جامعتكم وبيتكم الكبير جامعة الطائف، على توفير بيئة تعليمية وأكاديمية مناسبة، كما حرصت على تطوير برامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية، وأنشطتها المنهجية واللامنهجية، وبنيتها التحتية من التجهيزات والتقنيات الحديثة، بما توافر لها من إمكانات وموازنات متاحة، وستعمل على بذل المزيد لتحقيق الأفضل لتكون دوماً مصدر فخر لكم في انتمائكم إليها وتخرجكم منها”.

وأضاف مخاطباً الآباء والأمهات الحضور “أنتم اليوم ضيوفنا مثلما كنتم بالأمس شركاءنا في صناعة نجاح أبنائكم وأبنائنا الذين نحتفي اليوم بتخرجهم، ولذا حرصنا على أن تشاركونا الاحتفال والفرحة، وأن نبعث في نفوسكم مشاعر الفخر والاعتزاز برؤية أبنائكم الذين سهرتم وتعبتم من أجلهم، في لحظة من أهم لحظات حياتهم، ساعة الفرحة بإعلان نجاحهم وتخرجهم”.

من جانبه، أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، النتيجة العامة لخريجي الدفعة الـ 14 من خريجي الجامعة للعام الجامعي 1438 / 1439 هـ .

وأوضح الدكتور السواط أن العدد الإجمالي لخريجي الدفعة بلغ ١٣٧٦٤ طالباً وطالبة، منهم ٩٠٠ خريج بدرجة الماجستير، و١٢٧٩٠ خريجاً بدرجة البكالوريوس، ٧٤ خريجاً من الحاصلين على درجة الدبلوم دون الجامعي.

وبين أن عدد الطالبات بالدفعة الرابعة عشرة بلغ ٧٩٨٦ طالبة، فيما بلغ عدد الخريجات ٥٧٧٨ خريجة، مشيراً إلى أن عدد الخريجين من الطلاب السعوديين بلغ ١٣٥٤١ خريجاً وخريجة، بينما بلغ عدد الخريجين من غير السعوديين ٢٢٣ خريجاً وخريجة.

وشهد الاحتفال أداء القسم لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية، حيث ردد طلاب تلك الكليات القسم خلف عميدة كلية الطب في الجامعة الدكتورة دلال بنت محي الدين نمنقاني.

يذكر أن عدد خريجي الدفعة الـ 14 والبالغ عددهم ١٣٧٦٤ طالباً وطالبة، سينضمون إلى ٧٧٠٤٧ خريجاً وخريجة احتفت الجامعة بتخريجهم منذ العام ١٤٢٤ وحتى العام الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :