بالصور.. جامعة طيبة تتوج ببطولة السلة للجامعات

المواطن - حسن عسيري - المدينة المنورة

أحرزت جامعة طيبة المركز الأول في بطولة كرة السلة التي نظمها الاتحاد ضمن الموسم الثامن واستضافتها الجامعة في صالة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وتوج مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية د. عبد الله بن راجح البقمي ومدير بطولة كرة السلة د. عبد القادر البابطين الفائزين بالكؤوس والميداليات والجوائز حيث نالت جامعة طيبة الميداليات الذهبية وكأس البطولة في المركز الأول بعد فوزها بنتيجة ٧٨ – ٦٠ على جامعة الملك فيصل التي توجت بالميداليات الفضية بعد احتلالها المركز الثاني فيما أحرزت جامعة الملك سعود المركز الثالث وحصلت على الميداليات البرونزية إثر تغلبها على الجامعة الإسلامية ٦٧ – ٦٣ .



وقد شهد ختام فعاليات البطولة بصالة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة حضورًا كبيرًا من طلاب الجامعات المشاركة والرياضيين وقيادات العمل التربوي والتعليمي والرياضي والإعلامي.

وتأتي هذه البطولة ضمن الأنشطة والمسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتستضيفها الجامعات بهدف تطوير المهارات الرياضية واكتشاف المواهب المختلفة لدى الطلاب والعمل على إعدادهم وتأهيلهم لخوض غمار المنافسات العالمية، بالإضافة إلى الأهداف المتمثلة في توظيف طاقات الطلاب وتوجيهها على النحو الذي يسهم في النهوض بالرياضة والمجتمع ويعود عليهم بالفائدة ولتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.







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