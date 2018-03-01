بالصور.. جبال الباحة تكتسي باللون الأبيض

المواطن - واس:

غطَّت الثلوج جبال وطرقات عدة من محافظة القرى بمنطقة الباحة، بعد سقوط كميات من البرد والثلوج، كما شهدت هطول أمطار عزيزة ولله الحمد سالت على أثرها بعض الأودية، وذلك على الطريق العام بمفرق بيدة والقرى المجاورة لها.

وسحر مشهد الثلوج أهالي ومرتادي الطريق الذين خرجوا لقضاء أوقات ممتعة، بالأجواء اللطيفة المعتدلة البرودة، فيما عمد بعض الأطفال والشباب إلى قضاء أوقات من المرح في سفوح الجبال وجنبات الطرق المغطاة بالثلوج.

وحرصت الجهات الأمنية من الدفاع المدني والدوريات بالتواجد لتنظم حركة السير ومتابعة الحالة الأمنية التي كانت آمنة ولله الحمد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :