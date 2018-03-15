بالصور.. جمعية آباء تستقبل مدير جمعية تحفيظ القرآن بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل الأمين العام لجمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير، الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان، بمكتبه المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير الشيخ محمد بن سعيد القحطاني.

واطلع القحطاني على ما تقدمه الجمعية من أعمال جليلة في خدمة الأيتام بمنطقة عسير، حيث ناقشا سبل التعاون بين الجمعيتين وعمل شراكة مجتمعية بينهما.

وعقب ذلك تجول الضيف ومرافقيه على المعرض الدائم لجمعية “آباء” بتعريف من أمين عام الجمعية الدكتور ناصر آل قميشان.

ومن جهته، قدم آل قميشان شكره على هذه الزيارة الكريمة من جمعية تحفيظ القرآن، متمنيًا لهذه الجمعية التوفيق، ومزيدًا من النجاح على ما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة كتاب الله وحفظته.







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