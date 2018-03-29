بالصور .. جموع غفيرة تشيع الشهيد البارقي

المواطن -أحمد الشهري -بارق

أدت جموع المصلين يتقدمهم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، بعد صلاة ظهر اليوم صلاة الميت على الشهيد الجندي أول جابر بن عبدالله علي البارقي أحد أفراد الكتيبة الأولى مجموعة لواء الإمام تركي الرابع عشر المكلفة بجازان ، في جامع سارة العجمي وسط محافظة بارق .

وقدم البناوي تعازيه لذوي الشهيد ، ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، سائلا الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا، وأشار إلى عظيم شرف الموت في سبيل الله .

كما عبر والد الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في سبيل الوطن وحماية أهله ، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل حماية أرض الوطن وقدم روحهُ ثمناً لذلك .

حضر استقبال جثمان الشهيد والصلاة عليه رؤساء الإدارات الحكومية ، والشيخ أحمد هيازع ، ومشايخ القبائل ، وذوو الشهيد ، وجمع غفير من الأهالي والمواطنين .







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