بالصور.. جموع غفيرة تشيع الشهيد عسيري في محايل

المواطن -أحمد الشهري -محايل

أدت جموع المصلين في جامع الملك فهد بمحايل بعد صلاة الجمعة، اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن محمد علي عسيري الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه بمنطقة جازان.

وتقدم المصلين وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية ومن منسوبي القوات المسلحة .



وعقب الصلاة نقل وكيل المحافظة تعازي القيادة الرشيده لأسرة الشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته , مشيدا بما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ويعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبر ذوو الشهيد عسيري عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.







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