بالصور.. حدود الشرقية ينقذ شخصين علقا في عرض البحر

المواطن - الشرقية

تمكّن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من إنقاذ شخصين بعد تعطل الواسطة البحرية الخاصة بهما وهي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.‎

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد ساهر الحربي، بأنّه في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام١٩٧٩م واستمرارًا للدور الإنساني الذي يقدمه رجال حرس الحدود في عمليات البحث والإنقاذ فقد تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي بالمنطقة الشرقية، صباح أمس الأحد، من قَطْر الواسطة البحرية ( فيراتي ٤٥٠ ) وتقديم المساعدة لطاقمها المكون من شخصين أحدهما من الجنسية (البريطانية) والآخر من الجنسية ( الهندية )، وذلك بعد تعطلها في مياه الخليج العربي المقابلة لحدود مسؤوليات محافظة رأس تنورة وهي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه دولة الكويت.

وبيَّن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن ” مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي ( DMRCC) تلقى بلاغًا مفاده انقطاع الاتصال بالواسطة البحرية ( فيراتي ٤٥٠ ) حاملة العلم الكويتي ، وعلى الفور قام مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي بتحديد موقع الواسطة والتي اتضح أنها على مسافة ( ٢٣ ميلاً بحرياً ) شمال شرق رأس تنورة، وعلى ذلك تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتم التواصل مع قائد الواسطة والذي أفاد بأنهم بصحة جيدة ولديهم عطل بمضخة الديزل ويرغب قطره إلى أقرب رصيف ليتم إصلاح المضخة ..وفي الوقت نفسه، تم تكليف الدوريات البحرية بقطاع رأس تنورة بالشخوص للموقع لتقديم المساعدة وقطرهم لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث تم رصف الواسطة و إصلاحها.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر باتباع اشتراطات الأمن والسلامة وتوخي الحذر والتأكد من ارتداء سترة النجاة عند الشعور بأي طارئ، لا قدر الله، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب، متمنياً للجميع السلامة.







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