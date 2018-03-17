بالصور.. حريق في 5 غرف لعمال شركة خاصة بحي أم الجود في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

شب حريق في مجموعة بركسات تابعة لشركة خاصة في مكة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث حريق في مجموعة بركسات بحي أم الجود، موضحًا أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في 5 غرف مبنية بالهانقر والصاج على مساحة تقدر أبعادها بـ(٣٠×٣٠)م تستخدم كسكن لعمال إحدى الشركات الخاصة.

ولفت إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأشار إلى أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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