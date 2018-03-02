بالصور.. حريق مروع يلتهم شقة بخميس مشيط

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط، مساء أمس، حريقًا اندلع في شقة في عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي أن بلاغاً ورد عند الساعة ٢٢:٤٧ من مساء الخميس عن نشوب حريق في شقة بحي عتود، حيث انحصر الحريق بغرفة ٣×٤م بكامل محتوياتها من كنب وفرش مع اسوداد كربوني بكامل الشقة نتيجة للدخان المصاحب للحريق.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحالة وتم إخماد الحريق والعمل على تهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ولم يصاحب الحادث أي احتجاز أو إصابات ولله الحمد.

وأوضح الدفاع المدني أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي التماس كهربائي نتيجة زيادة أحمال على أفياش كهربائية بالغرفة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :